Путин провел переговоры с президентами Киргизии и Молдавии

Россия выступает за диалог как метод решения любого конфликта. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Очная встреча лидеров двух стран прошла сегодня в Сочи.

«Вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами, всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию, и так же последовательно будем вести себя и в отношении Кыргызстана, в том числе оказывая и экономическую поддержку», — сказал Путин.

И сегодня же, но уже в формате видеоконференции, российский лидер провел переговоры со своим молдавским коллегой Игорем Додоном. Как сообщил Владимир Путин, Россия выделит полмиллиарда рублей гуманитарной помощи для поддержки молдавских сельхозпредприятий, пострадавших от засухи.