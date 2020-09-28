Путин провел переговоры с президентами Киргизии и Молдавии

Эфирная новость 15

Встреча российского лидера с Игорем Додоном проходила в видеоформате.

Фото, видео: РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

Россия выступает за диалог как метод решения любого конфликта. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Очная встреча лидеров двух стран прошла сегодня в Сочи.

«Вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами, всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию, и так же последовательно будем вести себя и в отношении Кыргызстана, в том числе оказывая и экономическую поддержку», — сказал Путин.

И сегодня же, но уже в формате видеоконференции, российский лидер провел переговоры со своим молдавским коллегой Игорем Додоном. Как сообщил Владимир Путин, Россия выделит полмиллиарда рублей гуманитарной помощи для поддержки молдавских сельхозпредприятий, пострадавших от засухи.

+12° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
78.67
1.85 91.48
1.82
Хуже врага: представительницы каких знаков зодиака не созданы для дружбы

Последние новости

21:48
Путин провел переговоры с президентами Киргизии и Молдавии
21:36
«Даже неловко»: Харламов высмеял слухи о тайном романе с Яной Кошкиной
21:33
Армия Нагорного Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана
21:23
Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина
21:13
В Роспотребнадзоре назвали процент российских школьников с COVID-19
21:00
«Учите правила!» — Сябитова раскрыла, как женщине понравиться мужчине

Сейчас читают

Помешал СК РФ: Жорин рассказал, как вдовец Легкоступовой отчаянно пытался получить рюкзак с ее драгоценностями
Режиссер Пиманов объяснил, почему погибший в ДТП Жулин при жизни ушел в монастырь
«Хотела семью»: няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его дочери

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок