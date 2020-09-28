Звезду «Глухаря» обвинили в домашнем насилии

Актера Михаила Солодко, известного по ролям в сериале «Глухарь», «УГРО. Простые парни» и фильме «Скольжение», обвинили в избиении. При чем не чужой человек, а собственная жена.

Как призналась 20-летняя Арина Никитина в эфире программы «На самом деле» Первого канала, муж заподозрил ее в неверности и решил по-своему «наказать» возлюбленную. Дело дошло до кулаков. По словам подруги девушки, сначала актер ударил ее по лицу, а после начал бить головой об стол, пока та не потеряла сознание. Знакомые утверждают, что это далеко не первый случай. Бывало, что актер ломал ей пальцы.

Испугавшись за свою жизнь, Арина сбежала к друзьям в Воронеж, а возвращаться домой боится, опасаясь очередной агрессии. Несмотря на это, как и снятые побои в виде ссадин на лице и спине, а также швов на губе, 53-летний Михаил видит всю картину иначе. По его мнению, за молодой супругой ухаживает некий мужчина, с которым девушка переписывается. Все подозрения знаменитого актера якобы подтверждают те факты, что Никитина любит ходить на вечеринки и поздно возвращаться домой.

Все точки над i расставила проверка на полиграфе, которая прошла тут же в студии программы. Как выяснилось, молодая супруга во всем верна мужу, а тот действительно поднимал на нее руку. В итоге звезде «Глухаря» пришлось вставать на колени и извиняться на глазах у всех страны.

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