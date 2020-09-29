В Комсомольске-на-Амуре готовятся к пику наводнения

МЧС усиливает группировку в Комсомольске-на-Амуре. Город готовится к пику паводков. Уровень воды в реке Амур поднимается с каждой минутой и уже достиг семи метров.

Критическая отметка превышена почти на полметра. Затоплена набережная, социальные объекты, около полусотни жилых домов и более 200 дачных участков.

Спасатели и волонтеры сейчас возводят насыпные дамбы. На улицах проложили трубопровод для откачки воды. Развернут пункт временного размещения на случай срочной эвакуации.