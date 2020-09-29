В Комсомольске-на-Амуре готовятся к пику наводнения
Уровень воды в Амуре поднялся до семи метров и продолжает расти.
Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
МЧС усиливает группировку в Комсомольске-на-Амуре. Город готовится к пику паводков. Уровень воды в реке Амур поднимается с каждой минутой и уже достиг семи метров.
Критическая отметка превышена почти на полметра. Затоплена набережная, социальные объекты, около полусотни жилых домов и более 200 дачных участков.
Спасатели и волонтеры сейчас возводят насыпные дамбы. На улицах проложили трубопровод для откачки воды. Развернут пункт временного размещения на случай срочной эвакуации.
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