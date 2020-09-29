Россияне стали активнее скупать медицинские маски и перчатки. Только за последнюю неделю спрос на эти товары увеличился почти на 40%. Такие данные приводят крупнейшие аптечные и торговые сети. Так потребители отреагировали на рост новых случаем заболевания коронавирусом.

Спрос на лимоны и имбирь также увеличился. Продажи выросли соответственно на 85 и 71%. А вот сметать с прилавков гречку и макароны, как это было весной, россияне не стали. Уровень продаж этих продуктов не изменился.