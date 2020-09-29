Безработных научат вести собственный бизнес

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Специалисты министерства экономического развития будут вести бесплатные курсы для потерявших работу россиян.

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru

Новый способ снижения безработицы в России предлагают в Министерстве экономического развития. На базе существующих в стране центров «Мой бизнес» будут открыты курсы для потерявших работу граждан. Там их научат правильно вести свое дело, помогут открыть свой бизнес и обеспечат стартовым пособием.

Обучение будет бесплатным. В ведомстве рассчитывают, что появление таких курсов увеличит число предпринимателей в России. В ближайшее время проект по обучению бизнесу планируется запустить в 15 регионах.

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