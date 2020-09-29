Безработных научат вести собственный бизнес

Новый способ снижения безработицы в России предлагают в Министерстве экономического развития. На базе существующих в стране центров «Мой бизнес» будут открыты курсы для потерявших работу граждан. Там их научат правильно вести свое дело, помогут открыть свой бизнес и обеспечат стартовым пособием.

Обучение будет бесплатным. В ведомстве рассчитывают, что появление таких курсов увеличит число предпринимателей в России. В ближайшее время проект по обучению бизнесу планируется запустить в 15 регионах.