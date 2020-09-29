ТОП-3 знаков зодиака, представители которых склонны к полноте

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Анастасия Шадская
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Люди этих знаков зодиака страдают от быстрого набора лишнего веса и связанных с этим осложнений.

ТОП-3 знаков зодиака, представители которых склонны к полноте

Фото: Depositphotos / LisaA85

На массу тела человека может повлиять многое — неправильное питание, лень, хронические заболевания. Но астрологи считают, что и рождение под определенным знаком зодиака может иметь отношение к быстрому набору веса, пишет «Попкорнnews».

Тельцы

Многие Тельцы отличаются выдающейся фигурой с округлыми формами. И вина лежит на них самих — любители сладкого и мучного часто не могут отказать себе в такой «малости». Чужая критика не стимулирует Тельца сесть на диету и добавить в жизнь спорт. Вместо этого они заедают печали и набирают еще больше лишнего веса.

Раки

Раки — тихие, семейные, домашние люди. Поэтому агрессия извне, стресс на работе, обиды и печали выливаются в опустошение холодильника. Именно им характерно поведение «эмоциональных» едоков. Они едят по хорошему поводу и объедаются по-плохому. Даже при соблюдении каких-то ограничений им бывает очень сложно сохранить фигуру.

Рыбы

Рыбы склонны к депрессиям и переживаниям из-за своей эмоциональной нестабильности. Поэтому проблемы в личной жизни, любые неурядицы и печали они заедают. Причем выбирают для себя все самое вредное — пожирнее, побольше, послаще. Часто они питаются фастфудом, имеют склонность буквально заглатывать пищу во время очередного приступа апатии. В итоге у многие Рыб, кроме лишнего веса, бывают психологические проблемы и расстройство питания.

Ранее 5-tv.ru писал, представители каких знаков зодиака не умеют дружить.

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