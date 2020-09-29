Протесты сторонников независимости возобновились в Каталонии
Участники массовых акций прорвались к зданию парламента в Барселоне и перекрыли городские магистрали.
Фото, видео: Reuters / SERGIO PEREZ; 5-tv.ru
В Каталонии возобновились протесты сторонников независимости региона. Поводом стало решение Верховного суда Испании лишить экс-главу местной исполнительной власти права занимать государственные должности.
На улицы каталонских городов вышли тысячи недовольных. Самые массовые акции протеста прошли в Барселоне. Участники прорвались к зданию парламента Каталонии и перекрыли городские магистрали. В стражей порядка летели камни, петарды и свиные головы. О задержанных не сообщается.
1 октября исполняется три года референдуму о независимости Каталонии. Ожидается, что в ближайшее время в регионе пройдут еще более массовые протестные акции.
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