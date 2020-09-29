Несколько человек пострадали при взрыве в ресторане в Ухане

Мощный взрыв прогремел в китайском городе Ухань. Сообщается о нескольких пострадавших. ЧП произошло на первом этаже жилого дома, где располагается ресторан.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. От взрыва буквально разворотило первый этаж здания. В соседних домах выбиты окна и двери. На земле валяются обломки кирпичей и стекла. Повреждены и припаркованные автомобили.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Предположительно, произошла разгерметизация газового баллона, ранее местные жители жаловались на запах пропана.