Несколько человек пострадали при взрыве в ресторане в Ухане

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ЧП произошло на первом этаже жилого дома, где располагается заведение общепита.

Фото, видео: www.globallookpress / Chenhongbo; 5-tv.ru

Мощный взрыв прогремел в китайском городе Ухань. Сообщается о нескольких пострадавших. ЧП произошло на первом этаже жилого дома, где располагается ресторан.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. От взрыва буквально разворотило первый этаж здания. В соседних домах выбиты окна и двери. На земле валяются обломки кирпичей и стекла. Повреждены и припаркованные автомобили.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Предположительно, произошла разгерметизация газового баллона, ранее местные жители жаловались на запах пропана.

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