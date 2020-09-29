Несколько человек пострадали при взрыве в ресторане в Ухане
ЧП произошло на первом этаже жилого дома, где располагается заведение общепита.
Фото, видео: www.globallookpress / Chenhongbo; 5-tv.ru
Мощный взрыв прогремел в китайском городе Ухань. Сообщается о нескольких пострадавших. ЧП произошло на первом этаже жилого дома, где располагается ресторан.
Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. От взрыва буквально разворотило первый этаж здания. В соседних домах выбиты окна и двери. На земле валяются обломки кирпичей и стекла. Повреждены и припаркованные автомобили.
Сейчас на месте работают экстренные службы. Предположительно, произошла разгерметизация газового баллона, ранее местные жители жаловались на запах пропана.
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