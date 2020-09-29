ВЦИОМ: Две трети россиян остались довольны летним отдыхом

Более 70% россиян довольны своим летним отдыхом, несмотря на все сложности, которые в этом году внесла пандемия. Таковы данные масштабного исследования, проведенного ВЦИОМ.

Большинство опрошенных провели отпуск дома или на даче. Всего полпроцента сумели слетать за границу, в прошлом году было 8%. Самыми популярными туристическими направлениями признаны курорты Краснодарского края — прежде всего Сочи, а также Крым. Стало больше и тех туристов, что отправились не по привычным, а по дальним и сложным маршрутам. Хотя это и вышло дороже, зато впечатления незабываемые.

«Достаточно сложно сравнивать поездку на Байкал с поездкой в Турцию. Но понимание того, что отдых, если не в экзотических, то в трудно достаточно доступных территориях Российской Федерации, что он является логичным образом дороже, мне кажется достаточно очевидным», — сказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

В целом же специалисты ВЦИОМ отмечают, что пандемия не сильно повлияла на летний отдых. В прежние годы отпуск на даче и поездки по стране также предпочитали большинство россиян.