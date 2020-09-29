ВЦИОМ: Две трети россиян остались довольны летним отдыхом

Эфирная новость 24

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения отмечают, что пандемия не сильно повлияла на отпускные предпочтения граждан.

Фото, видео: www.globallookpress / Josef Beck; 5-tv.ru

Более 70% россиян довольны своим летним отдыхом, несмотря на все сложности, которые в этом году внесла пандемия. Таковы данные масштабного исследования, проведенного ВЦИОМ.

Большинство опрошенных провели отпуск дома или на даче. Всего полпроцента сумели слетать за границу, в прошлом году было 8%. Самыми популярными туристическими направлениями признаны курорты Краснодарского края — прежде всего Сочи, а также Крым. Стало больше и тех туристов, что отправились не по привычным, а по дальним и сложным маршрутам. Хотя это и вышло дороже, зато впечатления незабываемые.

«Достаточно сложно сравнивать поездку на Байкал с поездкой в Турцию. Но понимание того, что отдых, если не в экзотических, то в трудно достаточно доступных территориях Российской Федерации, что он является логичным образом дороже, мне кажется достаточно очевидным», — сказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

В целом же специалисты ВЦИОМ отмечают, что пандемия не сильно повлияла на летний отдых. В прежние годы отпуск на даче и поездки по стране также предпочитали большинство россиян.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.68
1.01 93.02
1.54
Венера в знаке Девы и ретроградный Меркурий. Что сулят планеты в октябре?

Последние новости

22:11
Захарова дала оценку визиту Меркель в клинику к Навальному
22:00
Исповедалась: Поргина признала, что водила больного Караченцова по шоу из-за денег
21:49
Протесты сторонников независимости возобновились в Каталонии
21:37
Настя Каменских показала стройные ножки в легкомысленном платье — фото
21:26
ВЦИОМ: Две трети россиян остались довольны летним отдыхом
21:13
«Бедное сердце плачет, страдает!» — дочь Пелагеи спела о любви в военные годы

Сейчас читают

Хитрый ход? — почему сын Алибасова отказался от наследства в 30 миллионов рублей
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок