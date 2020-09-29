Фигурант дела депутата Левченко признал вину в мошенничестве

Фигурант дела сына экс-губернатора Иркутской области Андрей Левченко обвиняется в мошенничестве. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По словам следователя, фигурант уголовного дела Левченко Хамуляк признал свою вину в мошенничестве, а основной уликой против сына экс-губернатора Иркутской области стала его переписка со свидетелем.

По версии следствия, год назад по делу о хищении 185 млн рублей при замене лифтов в Ангарске задержали гендиректора компании «Звезда» Олега Хамуляка. Тогда выяснилось, что эта компания, пусть и через доверенных лиц, принадлежала семье экс-губернатора Иркутской области Левченко.

В 2018–2019 годах Хамуляк и его подельники завысили стоимость лифтового оборудования, а также объемы работ, считают правоохранители.