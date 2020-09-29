Суд арестовал сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко

Басманный суд Москвы арестовал сына экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко — Андрея — являющегося фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве на два месяца.

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко был задержан 28 сентября по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, госслужащий мог быть причастен к хищению средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона путем незаконных манипуляций. Как отметили в СК РФ, преступную деятельность Левченко осуществлял в 2019 году.

«Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 019 240 рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса согласно заключенным договорам. После этого указанными лицами была создана в качестве прокладки еще одна компания, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 677 000 рублей», — уточняла ранее представитель СК РФ Светлана Петренко.

После задержания Левченко-младшего следствие ходатайствовало о его аресте до 20 ноября. В случае, если вина госслужащего будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе преступной группировки».

Депутату ЗакСа Приангарья Андрею Левченко 38 лет. Он был избран в парламент региона в 2018 году по партийному списку КПРФ. Его отец — Сергей Левченко — осенью 2015 года занял пост главы Иркутской области, а в декабре 2019 сложил полномочия по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурант дела депутата Андрея Левченко признал вину в мошенничестве.