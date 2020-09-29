Роскомнадзор потребовал от Twitter объяснения причин блокировки РИА Новости
Страница агентства не попадала в поисковую выдачу для пользователей, которые не были подписаны на нее.
Фото: www.globallookpress / Depo Photos
Роскомнадзор (РКН) обратился к американской социальной сети Twitter с требованием разъяснить ситуацию с аккаунтом РИА Новости. Об этом сообщается на сайте информационного агентства. Ранее СМИ оказалось выключенным из поисковой выдачи сети для пользователей, которые не были уже подписаны на эту страницу.
«Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc в отношении аккаунта РИА Новости», — говорится в сообщении ведомства.
В свою очередь, в МИД России назвали действия в отношении российского СМИ актом цензуры и призвали профильные международные организации дать оценку этому событию.
Это далеко не первый раз, когда зарубежные социальные сети блокируют российские медиа. Так, ранее в Twitter были выключены из поисковой выдачи страницы RT и Sputnik.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом 9 мая. Удаление публикаций в соцсети объяснили тем, что они якобы «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».
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