Найден источник «бесконечного счастья» — Осторожно! Залипательные видео

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Виктория Андреева
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Британские ученые наконец выяснили, чего хочет человек!

Фото, видео: Depositphotos / Syda_Productions; YouTube / Mood Makers

Найти источник «бесконечного счастья» не так-то просто, как кажется многим! Однако британским ученым это все же удалось. Лучшие специалисты потратили массу времени и сил на эксперименты, но добились должного результата, сообщают «Известия».

То самое неожиданное открытие эксперты сделали буквально случайно, накануне важнейшего экзамена в одном из университетов Англии. Тем студентам и преподавателям, кто сильно страдал от стресса и, как следствие, головной боли просто предложили 30 минут посмотреть на «залипательные» видео из интернета с животными в главной роли.

Выяснилось, что даже одного взгляда на пушистое создание, собирающее миллионы лайков в сети, достаточно, чтобы значительно снизить тревожность, стабилизировать пульс и нормализовать давление.

Результаты этого эксперимента лишний раз доказывают эффективность Пет-терапии, распространенной на Западе. Данный вид профилактики развития и лечения некоторых заболеваний пока не относится к традиционным, однако имеет все шансы на успех.

Так, например, в США уже открыт Исследовательский центр, где собак учат распознавать рак у человека и другие биологические опасности, ориентируясь на их сверхчувствительный нюх.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как часто нужно заниматься сексом, чтобы быть счастливым.

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Найден источник «бесконечного счастья» — Осторожно! Залипательные видео

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