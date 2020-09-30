Обед с риском для здоровья: зараженную курицу нашли в Петербурге

Пугающие цифры. Восемь из десяти образцов куриного мяса в магазинах Петербурга оказались зараженным опасными бактериями. Таковы результаты проверки, которую устроили активисты, защищающие права потребителей. При этом на птицефабриках говорят о жесткой системе контроля качества, в магазинах хвастаются современным холодильниками.

Так где же происходит заражение? Линар Гинатуллин провел журналистское расследование.