Обед с риском для здоровья: зараженную курицу нашли в Петербурге
Восемь из десяти образцов куриного мяса на прилавках магазинов Северной столицы оказались заражены опасными бактериями.
Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий; 5-tv.ru
Пугающие цифры. Восемь из десяти образцов куриного мяса в магазинах Петербурга оказались зараженным опасными бактериями. Таковы результаты проверки, которую устроили активисты, защищающие права потребителей. При этом на птицефабриках говорят о жесткой системе контроля качества, в магазинах хвастаются современным холодильниками.
Так где же происходит заражение? Линар Гинатуллин провел журналистское расследование.
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