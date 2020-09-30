Рыбаки нашли живой женщину, пропавшую два года назад
Удивительная история произошла в Колумбии.
Фото, видео: www.globallookpress / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Удивительный случай в Колумбии. В Карибском море нашли живой женщину, пропавшую без вести два года назад.
Ее случайно заметили рыбаки в двух километрах от берега. Как она оказалась в воде и где находилась все это время спасенная сразу рассказать не смогла. Но позже выяснилось, что два года назад после ссоры с мужем она ушла из дома. Жила в приюте скрываясь от родных и знакомых. На днях решила поехать к морю. Заплыла слишком далеко, а сил вернуться назад не хватило
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