Рыбаки нашли живой женщину, пропавшую два года назад

Удивительный случай в Колумбии. В Карибском море нашли живой женщину, пропавшую без вести два года назад.

Ее случайно заметили рыбаки в двух километрах от берега. Как она оказалась в воде и где находилась все это время спасенная сразу рассказать не смогла. Но позже выяснилось, что два года назад после ссоры с мужем она ушла из дома. Жила в приюте скрываясь от родных и знакомых. На днях решила поехать к морю. Заплыла слишком далеко, а сил вернуться назад не хватило