Из-за кого Джордж Клуни расстался с женой и почему чуть не погиб?

Джордж Клуни больше не живет со своей женой! Почему одна из самых красивых пар Голливуда на грани развода? Что могло разрушить их брак? И правда ли, что актер чуть не погиб? Ответы на все эти вопросы узнавайте в программе Пятого канала «Светская хроника». Недавно стало известно: Джордж Клуни съехал от своей жены Амаль.

«Это грустная история, несчастливая, особенно для семьи», — признался актер.

Роман Джорджа и Амаль развивался стремительно: пара познакомилась в 2013 году, а уже в сентябре следующего года они сыграли свадьбу! Для кинозвезды этот брак стал вторым. В 1989 году Клуни женился на актрисе Талии Болсам. Но спустя четыре года они развелись. После расставания с первой женой актер сделал громкое заявление.

«Я знаю, что больше никогда не женюсь, потому что я не очень хорош в этом», — считал Джордж Клуни почти тридцать лет назад.

Встреча с Амаль Аламуддин все изменила. Она — международный юрист по правам человека, он — голливудская звезда и закоренелый холостяк. Будущие супруги познакомились на вечеринке и больше не расставались. По словам Клуни, девушка сразу его покорила.

«Она заботливая и самая умная из всех, кого я когда-либо встречал. У нее прекрасное чувство юмора. Есть ряд причин, почему я влюбился в нее. Одна из них — ее работа. Я всегда так горжусь ею, когда вижу, как она выступает в международном апелляционном суде в Страсбурге в черной мантии. Впечатляющее зрелище», — вспоминает звезда.

Актер признался: для Амаль предложение руки и сердца стало неожиданностью. Ведь они не обсуждали совместные планы на будущее.

«Я встал на одно колено и сказал, что не могу представить свою оставшуюся жизнь без тебя», — рассказал артист.

«Я думал, что нельзя в этой жизни иметь все. Я думал, что если у тебя успешная карьера, у тебя не может быть великой любви. А потом в моей жизни появились Амаль», — разоткровенничался кумир миллионов женщин.

В 2017 году у пары родились двойняшки — сын Александр и дочь Элла. Со стороны казалось, в семье царит идиллия. Джордж делился с журналистами впечатлениями о жизни в новом статусе, Амаль сопровождала супруга на светских раутах. Но что же тогда разрушило их брак? Своим мнением о ситуации поделились звезды российского шоу-бизнеса.

«Мне жалко, она красотка, он красавец», — заявила актриса Дарья Повереннова.

Иного видения придерживается психотерапевт Наталья Эль.

«С такими мужчинами как Джордж Клуни, надо всегда быть начеку. Всегда быть на голову выше. Он все вот видит каких-то бывших подружек и он всех пытается обаять и он всех пытается обнять. Уже тогда было видно, что, наверно, долго этот брак, может быть, не продержится», — пояснила семейный психолог Наталья Эль.

Согласна со специалистом актриса Эвелина Бледанс:

«Мужчины изначально все бабники — это нормально. Иногда мужчина может не устоять, когда видит красотку, которая готова на все».

Западные таблоиды пишут: 58-летний Клуни закрутил роман с молодой актрисой Бри Ларсон! Они познакомились на съемках рекламы, а после, якобы, продолжили общение в неформальной обстановке. Об этом узнала Амаль и закатила мужу скандал. Инсайдеры сообщают: их брак дал трещину.

«Они не вместе уже несколько месяцев», — заявил инсайдер.

А потом актер получил письмо, в котором говорилось, что у него есть внебрачная дочь от модели Стейси Кейблер. Анонимный источник, отправивший записку, требовал, чтобы Клуни сделал тест на отцовство. Эта ситуация окончательно испортила отношения Джорджа с женой.

«Любая обиженная женщина, любая женщина, которую променяли на кого-то, всегда пытается урвать максимально больше от мужчины. Делают это они для того, чтобы, ну, во-первых, обеспечить себе и своему ребенку безбедную жизнь. В первую очередь, чтобы обеспечить себе материальную сторону, ну и, может быть, немножко славы», — рассказала семейный психолог Наталья Эль.

Того же мнения придерживается Эвелина Бледанс.

«Я хочу ребенка от Джорджа Клуни и все делает так, чтобы появился ребенок, а он об этом не знает», — описала сложившуюся ситуацию актриса Эвелина Бледанс.

Однако такие методы отмщения понимают далеко не все.

«Я не против детей, я их очень люблю, но это — нехорошо», — считает певица Согдиана.

Ради семейного счастья Джордж Клуни готов на многое. Однажды он попал в серьезную аварию на мотоцикле и чуть не погиб. После этого инцидента жена артиста поставила условие: либо езда на мотоцикле, либо семья. И мужчина решил отказаться от любимого увлечения.

«Я думал, это конец, я израсходовал свои девять жизней. И я и моя жена решили, что я завязал с двумя колесами», — рассказал Джордж Клуни.

Позже в СМИ опубликовали видео с аварией. На кадрах видно, как мотоцикл Клуни сталкивается с автомобилем на скорости более 90 км/час. Джорджа подбрасывает в воздух.

Вот и сейчас Джорджу Клуни предстоит сделать выбор: либо сохранить семью либо продолжить отношения с молодой актрисой. Пока речи об официальном разводе не идет. Друзья пары сообщают: Джордж всеми силами пытается вернуть доверие жены. Ведь он ее по-прежнему любит и мечтает еще об одном ребенке.