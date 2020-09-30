Мощный ливень с градом обрушился на Стамбул — видео

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Из-за природного катаклизма в турецком городе образовались гигантские заторы.

Фото, видео: ТАСС ; 5-tv.ru

На Стамбул обрушился мощный ливень с градом. После чего город погрузился в хаос.

Побиты тысячи автомобилей и витрины магазинов. Некоторые улицы превратились в ледяные реки, передвигаться по ним стало опасно. Водой затопило подвалы домов, подземные переходы и несколько станций метро.

В городе образовались гигантские заторы. Согласно последним данным в результате разгула стихии никто не пострадал.

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