На Стамбул обрушился мощный ливень с градом. После чего город погрузился в хаос.

Побиты тысячи автомобилей и витрины магазинов. Некоторые улицы превратились в ледяные реки, передвигаться по ним стало опасно. Водой затопило подвалы домов, подземные переходы и несколько станций метро.

В городе образовались гигантские заторы. Согласно последним данным в результате разгула стихии никто не пострадал.