На лице написано: как по форме носа определить, с каким мужчиной не стоит связываться

Всем известна пословица: «Встречают по одежке, провожают по уму». Это выражение носит скорее негативный характер и означает, что люди первостепенно обращают внимание на внешность собеседника, а после на его внутренний мир. Но физиогномист Елена Мифф утверждает, что в выборе спутника жизни обязательно следует внимательно рассмотреть черты лица, а именно форму его носа. По ней можно определить, будет ли мужчина являться для вас подходящим партнером.

Крючковатый нос

Мужчина с крючковатым носом, по словам Елены Мифф, не будет надежным партнером в отношениях. Такие молодые люди могут очаровать любую женщину, даже несмотря на отсутствие модельных данных, но верности и помощи в трудную минуту ждать от них не стоит.

Нос с горбинкой

Эти мужчины не ориентированы на ухаживания, подарки и распевание серенад под окнами. В основном, они обладают яркой видной внешностью, которая привлекает представительниц слабого пола. Но парни с горбинкой на носу не способны сделать спутницу счастливой, подчеркнула Мифф.

Нос прямой правильной формы

Мужчины с «римской» — прямой, правильной формой носа ищут себе в спутницы эмоциональную и страстную женщину, которая будет его «заряжать». Это не значит, что в отношениях они кричат и бьют посуду, наоборот, являются прекрасными семьянинами и отцами.

«Если женщина будет слишком спокойной, уравновешенной, то скорее всего, „римский тип носа“ не рассмотрит эту кандидатку для семьи», — подметила специалист.

Широкий нос

Представителей сильного пола с такой формой носа Елена Мифф назвала «мужчинами с золотыми руками». Отметила, что они умеют зарабатывать деньги и не гнушаются «грязной» работы.

Длинный нос

«Мужчина с длинным носом ненадежен в семье. Вы должны быть готовы», — предупредила физиогномист.

Такие партнеры больше других склонны к изменам. Женщины с ними обычно испытывают горечь и обиду, пояснила эксперт.

Узкий, острый нос

Парней с такой формой носа Елена окрестила «мстительными, злыми и вредными». Подчеркнула, что это очень тяжелые по характеру люди, но они могут кардинально измениться, если по-настоящему влюбятся.

Вздернутый нос

«Сложными» физиогномист назвала и мужчин со вздернутыми курносыми носами. Обычно они не способы спокойно выслушать конструктивную критику в свой адрес и будут оспаривать каждое ваше слово и поступок.

Крупный нос

Такими представителями сильного пола движут их комплексы и детские травмы, резюмировала Мифф. В отношениях они являются агрессорами и абьюзерами. Все меняется, когда им встречается равная по духу спутница. В этом случае, мужчина становится податливым, ласковым и понимающим.

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