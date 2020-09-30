Плывут машины и арбузы: Керчь ушла под воду после мощного ливня

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Утренний ливень затопил центр Керчи. Улицы ушли под воду, машины не едут, а плывут. Люди делятся в соцсетях кадрами разгула стихии. Пользователи шутят, что можно играть в водное поло, причем, вместо мяча использовать арбузы, которые плавают по улицам.

Многие надеются, что ливни помогут решить проблему засухи в Крыму. Из-за жаркого лета водохранилища обмелели. Подача воды в дома осуществляется по графику — на несколько часов в день.