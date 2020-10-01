Какие нововведения стартуют с 1 октября?

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В России начинают отменять антикризисные меры, установленные в связи с пандемией коронавируса.

Фото, видео: www.globallookpress / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

С первого октября в России вступает в силу ряд важных нововведений. Прежде всего увеличивается минимальный размер оплаты труда. Он составит 12 392 рубля. Кроме этого, выплаты пенсии и других социальных пособий теперь будут перечислять только на карты национальной платежной системы «МИР».

С первого октября станет обязательной маркировка ряда товаров. Это — духи, туалетная вода, фотокамеры и фотовспышки. Также с этого дня перестают действовать введенные из-за коронавируса антикризисные меры, в частности кредитные каникулы и мораторий на банкротство.

Полис ОСАГО больше не будут оформлять без диагностической карты и техосмотра. Ну, и наконец, с октября вводится запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания.

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