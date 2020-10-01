Налог на недвижимость могут снизить на треть

У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость почти на треть. Сейчас он начисляется исходя из кадастровой стоимости жилья, узнать которую собственник зачастую просто не может. А значит и расчеты остаются полной загадкой.

В случае если оценку провели неправильно собственник платит больше. Чтобы избежать этого «Общероссийский народный фронт» предлагает рассылать всем владельцам недвижимости в личный кабинет на Госуслугах предварительную кадастровую стоимость квартир. Это позволит в случае несогласия еще до выставления налога оспорить эту сумму.