Налог на недвижимость могут снизить на треть
В настоящее время платеж начисляется исходя из кадастровой стоимости жилья, узнать которую собственник зачастую просто не может.
Фото, видео: Depositphotos / ashumskiy; 5-tv.ru
У россиян появится возможность снизить налог на недвижимость почти на треть. Сейчас он начисляется исходя из кадастровой стоимости жилья, узнать которую собственник зачастую просто не может. А значит и расчеты остаются полной загадкой.
В случае если оценку провели неправильно собственник платит больше. Чтобы избежать этого «Общероссийский народный фронт» предлагает рассылать всем владельцам недвижимости в личный кабинет на Госуслугах предварительную кадастровую стоимость квартир. Это позволит в случае несогласия еще до выставления налога оспорить эту сумму.
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