Тысячи жителей Петербурга 1 октября не пустили в метро. Люди опоздали на работу, учебу и виноваты в этом сами. Многие забыли о масках и перчатках, хотя меры безопасности никто не отменял.

И если раньше требование носило рекомендательный характер, то сейчас использование средств защиты вновь стало обязательным — в стране рост заражения коронавирусом.

Куда еще теперь не пустят без маски, знает корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Хайдаров. Подробности в репортаже.