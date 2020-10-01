Куда не пустят без маски в Петербурге — видео

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Использование средств индивидуальной защиты в Северной столице вновь стало обязательным.

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

Тысячи жителей Петербурга 1 октября не пустили в метро. Люди опоздали на работу, учебу и виноваты в этом сами. Многие забыли о масках и перчатках, хотя меры безопасности никто не отменял.

И если раньше требование носило рекомендательный характер, то сейчас использование средств защиты вновь стало обязательным — в стране рост заражения коронавирусом.

Куда еще теперь не пустят без маски, знает корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Хайдаров. Подробности в репортаже.

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