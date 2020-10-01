Дама с сюрпризом: Что скрывает улыбка Моны Лизы?
Французские исследователи сделали спектральный анализ знаменитой картины Леонардо да Винчи.
Фото, видео: www.globallookpress / Ropi; 5-tv.ru
Французские исследователи раскрыли тайну заколки Моны Лизы. Они сделали спектральный анализ знаменитой картины Леонардо да Винчи и под слоем краски обнаружили набросок, выполненный в необычной технике.
Художник рисовал углем, положенным в полотняный мешочек.
Также удалось установить, что в первоначальном варианте у Моны Лизы в прическе была заколка. А на картине ее нет.
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