Дама с сюрпризом: Что скрывает улыбка Моны Лизы?

Французские исследователи раскрыли тайну заколки Моны Лизы. Они сделали спектральный анализ знаменитой картины Леонардо да Винчи и под слоем краски обнаружили набросок, выполненный в необычной технике.

Художник рисовал углем, положенным в полотняный мешочек.

Также удалось установить, что в первоначальном варианте у Моны Лизы в прическе была заколка. А на картине ее нет.