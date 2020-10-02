В регионах РФ выявляют уровень «коллективного иммунитета» к коронавирусу

На то, какие меры вводят в регионах, влияет и такой важный показатель, как уровень «коллективного иммунитета». Его замеряют в 26 субъектах федерации — добровольцы сдают кровь на антитела, ученые высчитывают — какой процент населения уже столкнулся с коронавирусом.

Идет второй этап замеров. Результаты прелюбопытные — в Ленинградской области коллективный иммунитет за два месяца удвоился. При этом у большинства испытуемых, симптомов болезни не было.

Как это возможно и, что это значит, разобрался Сергей Лесков.