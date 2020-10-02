В регионах РФ выявляют уровень «коллективного иммунитета» к коронавирусу

Эфирная новость 67

Данные собираются в в 26 субъектах федерации.

Фото, видео: Depositphotos / Cebas1; 5-tv.ru

На то, какие меры вводят в регионах, влияет и такой важный показатель, как уровень «коллективного иммунитета». Его замеряют в 26 субъектах федерации — добровольцы сдают кровь на антитела, ученые высчитывают — какой процент населения уже столкнулся с коронавирусом.

Идет второй этап замеров. Результаты прелюбопытные — в Ленинградской области коллективный иммунитет за два месяца удвоился. При этом у большинства испытуемых, симптомов болезни не было.

Как это возможно и, что это значит, разобрался Сергей Лесков.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:53
Пашинян сообщил о четырех сбитых над Арменией беспилотниках
6:41
Семенович на фото в 16-летнем возрасте перепутали с Селеной Гомез
6:30
Спор, расколовший Францию: Макрона попросили перезахоронить в Пантеоне прах поэтов Рембо и Верлена
6:18
Звезда сериала «Ольга» рассказал, почему не сам снимался в постельных сценах
6:06
Эксперимент по омоложению пожилых людей проводят в Петербурге
6:01
Лайфхак: как сделать держатель для телефона своими руками — видео

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака
«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой
Жених Конкиной опубликовал фото с ней за день до трагедии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок