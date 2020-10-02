В регионах РФ выявляют уровень «коллективного иммунитета» к коронавирусу
Данные собираются в в 26 субъектах федерации.
Фото, видео: Depositphotos / Cebas1; 5-tv.ru
На то, какие меры вводят в регионах, влияет и такой важный показатель, как уровень «коллективного иммунитета». Его замеряют в 26 субъектах федерации — добровольцы сдают кровь на антитела, ученые высчитывают — какой процент населения уже столкнулся с коронавирусом.
Идет второй этап замеров. Результаты прелюбопытные — в Ленинградской области коллективный иммунитет за два месяца удвоился. При этом у большинства испытуемых, симптомов болезни не было.
Как это возможно и, что это значит, разобрался Сергей Лесков.
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