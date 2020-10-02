Москвичи раскритиковали новый памятник Есенину

Скандалом обернулась установка нового памятника Сергею Есенину в Москве — возле музея поэта к 125-летию со дня его рождения. Странная лежачая фигура с крыльями вызвала недоумение и у потомков поэта, и у его поклонников.

«По строчке это, скорее всего, больше к Высоцкому. „И, улыбаясь мне ломали крылья. Мой хрип порою был похож на вой“. Так что это, наверное, к Высоцкому ближе, — предположил народный артист России Сергей Безруков и добавил — я все же большой поклонник Бичуковского памятника, который стоит на Тверском бульваре. Он является для меня основным».

Автор скульптуры дал работе два названия — «Реквием по Есенину» и «Ангел русской поэзии». Однако, как известно, поэт вовсе не был ангелом.