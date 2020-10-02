Макрон объяснил отказ от включения Лукашенко в «черный список» Евросоюза
Лидеры стран ЕС согласовали введение санкций против 40 представителей руководства Белоруссии.
Фото, видео: www.globallookpress / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
В Брюсселе согласовали санкционный список против белорусского руководства. В него вошли 40 человек. Санкции вступят в силу сегодня.
Официальной причиной стали протесты, которые вспыхнули после выборов в республике. Президента Александра Лукашенко в «черный список» ЕС не включили. Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил решение тем, что это бы означало «отказ от диалога».
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