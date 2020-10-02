Автомобили с дорог Якутска вытесняют лошади. По столице республики бесхозные животные бродят табунами, громят мусорные баки, царапают машины, пугают жителей громким ржанием. Власти Якутии уже всерьез задумались об организации штраф-стоянки для бесхозных лошадей.

Поможет ли это обуздать коней — разбиралась Светлана Бобруенко.