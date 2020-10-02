Бесхозные лошади терроризируют столицу Якутии — видео

Эфирная новость 63

Власти города всерьез задумались об организации штраф-стоянки для таких животных.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru

Автомобили с дорог Якутска вытесняют лошади. По столице республики бесхозные животные бродят табунами, громят мусорные баки, царапают машины, пугают жителей громким ржанием. Власти Якутии уже всерьез задумались об организации штраф-стоянки для бесхозных лошадей.

Поможет ли это обуздать коней — разбиралась Светлана Бобруенко.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.28
-1.50 90.72
-1.71
«Важно быть на первом месте»: астролог предсказала будущее Арсения Плющен...

Последние новости

9:51
Пашаев пожаловался в полицию на облившего его фекалиями в Москве
9:48
Незаконнорожденная дочь короля Бельгии отвоевала в суде титул принцессы
9:36
Макрон объяснил отказ от включения Лукашенко в «черный список» Евросоюза
9:30
«Спартак» — «Зенит»: Чем завершится главный матч осени и где его смотреть?
9:28
Мужчина зарезал полицейского и ранил еще одного силовика в Коми
9:24
Певица Ники Минаж родила первенца от мужа-убийцы и насильника

Сейчас читают

«Важно быть на первом месте»: астролог предсказала будущее Арсения Плющенко
«Увидел, что уходит под воду»: жених Конкиной рассказал о последних часах ее жизни
«Я самая счастливая»: Рудковская в четвертый раз стала мамой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок