Умирающего от голода циркового медведя пытаются спасти в Башкирии
Грибники нашли в лесу клетку с истощенным хищником, которого бросили заезжие гастролеры.
Фото, видео: www.globallookpress / Bennett Murray; 5-tv.ru
В Башкирии зоологи пытаются спасти цирковых животных, которые умирают от голода. Грибники посреди леса обнаружили клетку с медведем. Хищник был ослаблен и истощен. По словам местных жителей, таким образом доживают свой век звери из цирка. Их бросили гастролеры.
Один медведь уже умер. Второму сейчас пытаются помочь. Зоозащитники обратились в Управление ветеринарии и в Министерство экологии республики.
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