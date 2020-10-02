Умирающего от голода циркового медведя пытаются спасти в Башкирии

В Башкирии зоологи пытаются спасти цирковых животных, которые умирают от голода. Грибники посреди леса обнаружили клетку с медведем. Хищник был ослаблен и истощен. По словам местных жителей, таким образом доживают свой век звери из цирка. Их бросили гастролеры.

Один медведь уже умер. Второму сейчас пытаются помочь. Зоозащитники обратились в Управление ветеринарии и в Министерство экологии республики.