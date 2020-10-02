Пугачева сообщила о смерти близкого друга — певца Александра Кальянова
Мужчина скончался на 74-м году жизни.
Фото: ТАСС / Яцина Владимир
Алла Пугачева сообщила подписчикам в Instgram о смерти своего «близкого друга и соратника» музыканта Александра Кальянова. Он умер в возрасте 73 лет.
В 90-е годы он являлся одной из самых ярких звезд «Театра песни Аллы Пугачевой». Сначала он был простым звукорежиссером, потом, не без помощи Примадонны, превратился в успешного шансонье.
«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное🙏❤️», — написала Примадонна.
В звездной тусовке ходили слухи, что Кальянов был влюблен в Пугачеву, однако в одном из своих интервью он называл Аллу Борисовну и Игоря Николаева своими творческими «мамой» и «папой».
В 1988 году Кальянов дебютировал как певец на «Рождественских встречах» с песней «Старое кафе».
Читайте также
51%
0.81 91.58
0.86
Нашли ошибку?