Пугачева сообщила о смерти близкого друга — певца Александра Кальянова

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Нюра Незванова
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Мужчина скончался на 74-м году жизни.

Пугачева сообщила о смерти близкого друга — певца Александра Кальянова

Фото: ТАСС / Яцина Владимир

Алла Пугачева сообщила подписчикам в Instgram о смерти своего «близкого друга и соратника» музыканта Александра Кальянова. Он умер в возрасте 73 лет.

В 90-е годы он являлся одной из самых ярких звезд «Театра песни Аллы Пугачевой». Сначала он был простым звукорежиссером, потом, не без помощи Примадонны, превратился в успешного шансонье.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное🙏❤️», — написала Примадонна.

В звездной тусовке ходили слухи, что Кальянов был влюблен в Пугачеву, однако в одном из своих интервью он называл Аллу Борисовну и Игоря Николаева своими творческими «мамой» и «папой».

В 1988 году Кальянов дебютировал как певец на «Рождественских встречах» с песней «Старое кафе».

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