«Высокая и голая»: звезда фильма «Нелюбовь» искупалась без одежды

Звезда фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» Марьяна Спивак в своем аккаунте в Instagram опубликовала несколько откровенных снимков. На фото 35-летняя актриса театра, кино и дубляжа позирует обнаженной в водоеме с кувшинками. Другие кадры отражают красоту и стройность женщины. Часть результатов фотосессии выложена и на странице оператора Софии Набока.

«Полетели… добрых снов», — написала под публикацией знаменитость.

Instagram @sofi_naboka

Подписчики Марьяны Спивак оценили кадры ее осенней фотосессии. Многочисленные хвалебные комментарии пользователей лишний раз подчеркивают, что юзерам приятно видеть актрису в более пикантном формате.

«Такая высокая и голая!»

«Ну, космос»

«Красота! Невероятная!»

«Невозможно прекрасно!»

«Как хороша!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хью Джекман снялся в видеоролике для рекламы обуви абсолютно голым.