«Высокая и голая»: звезда фильма «Нелюбовь» искупалась без одежды
Марьяна Спивак выложила в сеть несколько откровенных снимков.
Фото, видео: Instagram @mofevna, @sofi_naboka; ТАСС / SEBASTIEN NOGIER
Звезда фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» Марьяна Спивак в своем аккаунте в Instagram опубликовала несколько откровенных снимков. На фото 35-летняя актриса театра, кино и дубляжа позирует обнаженной в водоеме с кувшинками. Другие кадры отражают красоту и стройность женщины. Часть результатов фотосессии выложена и на странице оператора Софии Набока.
«Полетели… добрых снов», — написала под публикацией знаменитость.
Подписчики Марьяны Спивак оценили кадры ее осенней фотосессии. Многочисленные хвалебные комментарии пользователей лишний раз подчеркивают, что юзерам приятно видеть актрису в более пикантном формате.
«Такая высокая и голая!»
«Ну, космос»
«Красота! Невероятная!»
«Невозможно прекрасно!»
«Как хороша!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хью Джекман снялся в видеоролике для рекламы обуви абсолютно голым.
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