«Вечная» молодость возможна. Миф или реальность?

Первого октября мы отметили день пожилого человека. Хороший повод вспомнить о старшем поколении. Сейчас в мире проживает порядка одного миллиарда человек в возрасте за 60 лет. Дальше будет больше. Мы все стареем. Помните, как у Гете — молодость это недостаток, который быстро проходит.

И конечно многие, и очень многие мечтают о заветном эликсире. Медицина сделала очень приличный шаг вперед, в том числе и в области омоложения. Интернет буквально набит чудодейственными средствами и процедурами. И что удивительно — многие из них работают! Когда-то даже 50 лет считалось глубокой старостью. Сегодня уже — 80.

А на что способен наш организм, есть ли у него предел? Кажется, сейчас ученые подошли вплотную к возрастной революции и молодильные яблоки скоро перестанут быть сказкой. Когда именно — знает Артур Ломидзе.