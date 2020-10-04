«Вечная» молодость возможна. Миф или реальность?

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По словам ученых, таблетка от старости появится в аптеках максимум через пять лет.

Фото, видео: Depositphotos / evgenyataman; 5-tv.ru

Первого октября мы отметили день пожилого человека. Хороший повод вспомнить о старшем поколении. Сейчас в мире проживает порядка одного миллиарда человек в возрасте за 60 лет. Дальше будет больше. Мы все стареем. Помните, как у Гете — молодость это недостаток, который быстро проходит.

И конечно многие, и очень многие мечтают о заветном эликсире. Медицина сделала очень приличный шаг вперед, в том числе и в области омоложения. Интернет буквально набит чудодейственными средствами и процедурами. И что удивительно — многие из них работают! Когда-то даже 50 лет считалось глубокой старостью. Сегодня уже — 80.

А на что способен наш организм, есть ли у него предел? Кажется, сейчас ученые подошли вплотную к возрастной революции и молодильные яблоки скоро перестанут быть сказкой. Когда именно — знает Артур Ломидзе.

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