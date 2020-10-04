Украинцев предупредили о возможной отмене пенсий в скором будущем

Украина не сможет выплачивать пенсии пожилым людям через 15 лет. Об этом украинских студентов предупредил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе лекции на тему демографии. Видео встречи главы кабмина с молодыми людьми опубликовано в YouTube-канале правительства.

По его словам, к такой плачевной ситуации приведет нынешнее состояние демографии. Через 15 лет в стране останется много стариков и мало людей трудоспособного возраста. Таким образом, на каждого работающего украинца придется по два пенсионера.

Для исправления ситуации, по словам премьера, необходимо увеличивать налоги. Но проблема в том, что компании уже сегодня отказываются идти на такой шаг, а значит «увеличение в два раза невозможно». Решением ситуации, по мнению Шмыгаля, может стать создание накопительной пенсионной системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Зеленский пытался «выбить» пожизненную стипендию своему отцу.