Украинцев предупредили о возможной отмене пенсий в скором будущем

|
Алина Потёмкина
44

По словам премьер-министра страны, крах пенсионной системы связан с демографией.

Украинцев предупредили о возможной отмене пенсий в скором будущем

Фото: Depositphotos / aletia

Украина не сможет выплачивать пенсии пожилым людям через 15 лет. Об этом украинских студентов предупредил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе лекции на тему демографии. Видео встречи главы кабмина с молодыми людьми опубликовано в YouTube-канале правительства.

По его словам, к такой плачевной ситуации приведет нынешнее состояние демографии. Через 15 лет в стране останется много стариков и мало людей трудоспособного возраста. Таким образом, на каждого работающего украинца придется по два пенсионера.

Для исправления ситуации, по словам премьера, необходимо увеличивать налоги. Но проблема в том, что компании уже сегодня отказываются идти на такой шаг, а значит «увеличение в два раза невозможно». Решением ситуации, по мнению Шмыгаля, может стать создание накопительной пенсионной системы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Зеленский пытался «выбить» пожизненную стипендию своему отцу.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
78.09
0.81 91.58
0.86
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Последние новости

2:58
Ванга предсказала Трампу тяжелые последствия коронавируса
2:30
Украинцев предупредили о возможной отмене пенсий в скором будущем
2:01
Названы сроки применения новой вакцины от коронавируса центра Чумакова
1:17
Кирпич упал на голову женщине в центре Москвы
1:10
День Кодрата: Что можно и что нельзя делать 4 октября
0:51
Загитову назвали самой красивой спортсменкой мира

Сейчас читают

День Кодрата: Что можно и что нельзя делать 4 октября
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок