Видео: Юная ученица Плющенко поставила мировой рекорд по фигурному катанию
12-летняя Вероника Жилина исполнила четвертной лутц.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru
Впервые в истории фигурного катания сложнейший элемент четвертной лутц исполнила 12-летняя девочка. Рекорд Вероника Жилина установила на тренировке. Ролик в соцсети выложил наставник юной спортсменки Евгений Плющенко.
Ранее уникальный прыжок был под силу только взрослым фигуристам. Стоит отметить - Жилина начинала свою карьеру в группе Этери Тутберидзе, а в школу «Ангелы Плющенко» перешла лишь в мае этого года. Теперь поклонники и противники двух титулованных тренеров спорят: кому из них талантливая спортсменка больше обязана своим достижением.
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