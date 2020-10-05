Видео: Юная ученица Плющенко поставила мировой рекорд по фигурному катанию

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12-летняя Вероника Жилина исполнила четвертной лутц.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Впервые в истории фигурного катания сложнейший элемент четвертной лутц исполнила 12-летняя девочка. Рекорд Вероника Жилина установила на тренировке. Ролик в соцсети выложил наставник юной спортсменки Евгений Плющенко.

Ранее уникальный прыжок был под силу только взрослым фигуристам. Стоит отметить - Жилина начинала свою карьеру в группе Этери Тутберидзе, а в школу «Ангелы Плющенко» перешла лишь в мае этого года. Теперь поклонники и противники двух титулованных тренеров спорят: кому из них талантливая спортсменка больше обязана своим достижением.

 

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