Южная часть Степанакерта попала под страшный обстрел. С места событий в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики передает корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага.

"Слышны взрывы по всему городу, но из-за тумана ничего не видно", - констатирует журналист.

Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага утром 5 октября сообщил, что на рассвете Степанакерт вновь подвергся обстрелу. На месте боестолкновений в Нагорном Карабахе сильный туман.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.