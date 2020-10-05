Южная часть Степанакерта попала под страшный обстрел — видео

|
Карина Бернтгольц
33

За событиями в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики следит корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага.

Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru

Южная часть Степанакерта попала под страшный обстрел. С места событий в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики передает корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага. 

"Слышны взрывы по всему городу, но из-за тумана ничего не видно", - констатирует журналист.

Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага утром 5 октября сообщил, что на рассвете Степанакерт вновь подвергся обстрелу. На месте боестолкновений в Нагорном Карабахе сильный туман. 

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, инцидент привел к жертвам среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

 

Читайте также

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
78.09
0.81 91.58
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:29
Минобороны Армении опубликовало видео обстрела Степанакерта
9:15
Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии
9:14
Ливни и смерч: Тропический шторм обрушился на Мексику — видео
9:03
Лариса Гузеева предложила участнику программы стать его второй женой
8:57
Южная часть Степанакерта попала под страшный обстрел — видео
8:47
Названо число готовых сделать прививку от коронавируса россиян

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
Адвокат: бойфренд Конкиной просил не расследовать ее убийство
«Полина лучше»: Фото Литвиновой на странице мужа Гагариной возмутило фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок