Южная часть Степанакерта попала под страшный обстрел — видео
За событиями в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики следит корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага.
Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru
Южная часть Степанакерта попала под страшный обстрел. С места событий в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики передает корреспондент МИЦ «Известий» Денис Кулага.
"Слышны взрывы по всему городу, но из-за тумана ничего не видно", - констатирует журналист.
Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага утром 5 октября сообщил, что на рассвете Степанакерт вновь подвергся обстрелу. На месте боестолкновений в Нагорном Карабахе сильный туман.
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