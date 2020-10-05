Взрыв прогремел на химическом предприятии в Липецкой области
ЧП произошло в понедельник, 5 октября. По предварительным данным, пострадал один человек.
Фото: globallookpress.com
Взрыв прогремел на химическом предприятии «Энергия» в Липецкой области в городе Елец. Об этом сообщает РИА Новости. ЧП произошло в понедельник, 5 октября. По предварительным данным, пострадал один человек.
«Произошел взрыв неизвестного вещества в одноэтажном цеху акционерного общества «Энергия», — рассказал источник агентства в экстренных службах.
По его словам, при происшествии нарушено остекление окон. Обстоятельства выясняются.
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