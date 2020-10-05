Мертвая зона: Кто отравил побережье Камчатки?

Специалисты озвучили первые версии причин экологической катастрофы на Камчатке, где зафиксировано загрязнение побережья. Каждый день на берег выносит все больше мертвых морских обитателей. В зоне бедствия работает Роспотребнадзор, МЧС и экологи. Все материалы передали в центральный аппарат СК, именно там займутся расследованием.

Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера с последними деталями проверки. Подробности в репортаже.