Мертвая зона: Кто отравил побережье Камчатки?
В зоне бедствия работает Роспотребнадзор, МЧС и экологи. Разбираться в причинах катастрофы будет Следственный комитет РФ.
Фото, видео: ТАСС / Стрельченко Анна; 5-tv.ru
Специалисты озвучили первые версии причин экологической катастрофы на Камчатке, где зафиксировано загрязнение побережья. Каждый день на берег выносит все больше мертвых морских обитателей. В зоне бедствия работает Роспотребнадзор, МЧС и экологи. Все материалы передали в центральный аппарат СК, именно там займутся расследованием.
Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера с последними деталями проверки. Подробности в репортаже.
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