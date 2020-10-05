Матвиенко предложила повысить налоги за вывод средств в офшоры

Эфирная новость 45

По словам председателя Совфеда, президент поручил сенаторам также контролировать ряд чувствительных социальных вопросов.

Фото, видео: www.globallookpress / Federation Council of Russia; 5-tv.ru

Спикер Совета Федерации предложила повысить налог на средства, которые российские предприниматели выводят в офшоры. Валентина Матвиенко сделала это заявление на парламентских слушаниях по бюджету.

«Я только за то, чтобы все было по закону, как положено в рыночной экономике, но если они вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыли даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства, заработанные здесь, в России, выводят в офшоры, то вот на такие средства, как во многих странах Европы — во Франции и других — можно существенно повысить налог», — сказала спикер Совета Федерации.

По словам Матвиенко, президент поручил сенаторам контролировать ряд чувствительных социальных вопросов. Поэтому в бюджет на следующий год будет заложено повышение выплат малообеспеченным семьям с детьми и поэтапное увеличение материнского капитала.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.13
0.04 91.66
0.08
Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октя...

Последние новости

18:54
Пожар в бывшей конюшне в усадьбе Голицыных локализован в Балашихе
18:48
Мертвая зона: Кто отравил побережье Камчатки?
18:37
Экс-сотрудник спецслужб США прокомментировал возможную вербовку Навального ЦРУ
18:33
Москва частично возвращается к ограничительным мерам по COVID-19
18:26
«Ничего не боюсь»: неунывающий пенсионер провел экскурсию по столице Нагорного Карабаха
18:18
«Был добрый, никогда не ругал»: Дочь Кантарии — о характере и подвиге героя СССР

Сейчас читают

Как танцует, так и спит: ТОП-5 признаков, что мужчина окажется хорош в постели
Зеркальные даты, ретроградный Меркурий и влияние Марса: чего ждать в октябре?
«Можно и в ложке воды захлебнуться»: нарколог об алкоголе и снотворном в крови Конкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок