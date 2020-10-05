Матвиенко предложила повысить налоги за вывод средств в офшоры

Спикер Совета Федерации предложила повысить налог на средства, которые российские предприниматели выводят в офшоры. Валентина Матвиенко сделала это заявление на парламентских слушаниях по бюджету.

«Я только за то, чтобы все было по закону, как положено в рыночной экономике, но если они вкладывают прибыль в инвестиции, в развитие, в создание новых производств, новых рабочих мест, то налог на прибыли даже можно и уменьшить. А вот если они огромные средства, заработанные здесь, в России, выводят в офшоры, то вот на такие средства, как во многих странах Европы — во Франции и других — можно существенно повысить налог», — сказала спикер Совета Федерации.

По словам Матвиенко, президент поручил сенаторам контролировать ряд чувствительных социальных вопросов. Поэтому в бюджет на следующий год будет заложено повышение выплат малообеспеченным семьям с детьми и поэтапное увеличение материнского капитала.