Сначала в лес, потом во Францию: Почему жена Дмитрия Певцова сбегает от мужа?

На «Вечернем шоу с Аллой Довлатовой» Ольга Дроздова рассказала, почему ей необходимо делать паузы в отношениях с мужем Дмитрием Певцовым. По словам актрисы, такая привычка сформировалась еще до начала их романтических отношений. Дело было на съемках совместного фильма.

«Он разрешил режиссеру картины „Прогулка по эшафоту“ снимать меня голой. В сценарии этого не было. Я сначала категорически отказывалась. Они сговорились. Он просто повелся. Я убежала в итоге со съемки. Бегала по лесу. Вернулась на съемочную площадку и улетела с расстройства во Францию», — цитирует Дроздову kp.ru.

Дружба и партнерство в работе позже переросли в семейные отношения. Именно это, по мнению звезды «Бандитского Петербурга», главный секрет гармонии и счастья в совместной жизни — крепкая дружба. Еще актриса советует не спорить со своим мужчиной, заставлять его чувствовать себя главным и единственным пусть он всегда чувствует себя на коне!

Артисты в браке уже 25 лет, у них растет 13-летний сын Елисей, но Ольга до сих пор не против побыть порой порознь. Надо отдыхать друг от друга, считает она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, с какими комплексами приходится бороться Ольге Дроздовой, чтобы быть успешной актрисой.