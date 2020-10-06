Протестующие в Киргизии набросились на депутата парламента

Участники протестов, недовольные результатами парламентских выборов в Киргизии, напали на депутата партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Данная партия оказалась среди тех, которые, согласно предварительным результатам выборов, прошли в высший законодательный орган республики.

«Вышел Мадумаров. И тут на него набросились все, стали кричать», — цитирует ТАСС очевидца событий.

После этого водитель депутата быстро усадил его в машину, и Мадумаров уехал.