Протестующие в Киргизии набросились на депутата парламента
Представитель партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров постарался сбежать от толпы недовольных митингующих.
Фото, видео: ТАСС / Абылай Саралаев, T.me @seychas_kg
Участники протестов, недовольные результатами парламентских выборов в Киргизии, напали на депутата партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Данная партия оказалась среди тех, которые, согласно предварительным результатам выборов, прошли в высший законодательный орган республики.
«Вышел Мадумаров. И тут на него набросились все, стали кричать», — цитирует ТАСС очевидца событий.
После этого водитель депутата быстро усадил его в машину, и Мадумаров уехал.
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