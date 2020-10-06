Протестующие в Киргизии набросились на депутата парламента

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Карина Бернтгольц
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Представитель партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров постарался сбежать от толпы недовольных митингующих.

Фото, видео: ТАСС / Абылай Саралаев, T.me @seychas_kg

Участники протестов, недовольные результатами парламентских выборов в Киргизии, напали на депутата партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Данная партия оказалась среди тех, которые, согласно предварительным результатам выборов, прошли в высший законодательный орган республики.

«Вышел Мадумаров. И тут на него набросились все, стали кричать», — цитирует ТАСС очевидца событий.

После этого водитель депутата быстро усадил его в машину, и Мадумаров уехал.

На центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке сегодня собрались около двух тысяч человек, недовольных итогами парламентских выборов. Они требовали аннулировать и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. В результате несанкцинированных акции пострадали более сотни человек. 

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