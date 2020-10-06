Как в фильме «Лед»: Мария Аронова села на шпагат перед Корчевниковым

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Оксана Тарасова
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Выполнив трюк, 48-летняя актриса доказала, что не нуждается в дублерах.

Как в фильме «Лед»: Мария Аронова села на шпагат перед Корчевниковым

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Актриса Мария Аронова поразила зрителей программы «Судьба человека», продемонстрировав неожиданную гибкость, пишет Дни.ру. Чтобы доказать, что она не прибегала к помощи дублеров на съемках фильма «Лед», она села на шпагат прямо в студии Бориса Корчевникова.

Аронова рассказала, что с детства обладает не только драматическим талантом, но и природной пластичностью. По ее словам, все началось со спора с поговоркой «Близок локоток, да не укусишь», который она, конечно выиграла.

Позже будущая актриса демонстрировала свои способности на уроках физкультуры, лишь однажды получив двойку за спор с учителем, который обидел ее одноклассницу. Однако, ненормированный театральный график и неправильное питание в зрелом возрасте привели к избыточному вес, который, как признавалась актриса, стал ей мешать.

Ранее Мария Аронова делилась секретом, как «пышкам» добиться успеха у мужчин.

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