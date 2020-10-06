Исторический рекорд: Мощные пожары охватили США и Бразилию

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В результате случившегося уже есть первые жертвы.

Фото, видео: TASS / EPA / KYLE GRILLOT, 5-tv.ru

Площадь лесных пожаров в Калифорнии достигла нового исторического рекорда. Один из крупнейших очагов между Сан-Франциско и границей Орегона превысил 400 тысяч гектаров. При во всем штате в этом году огнем уничтожено свыше полутора миллионов гектаров земли. Только за август в штате сгорело лесов больше, чем за последние 67 лет. 31 человек погиб, почти девять тысяч домов уничтожено. Ученые уже всерьез связывают стихию с изменением климата. В Калифорнии уже несколько месяцев держится жаркая и сухая погода.

Мощный лесной пожар тушат сейчас и в Бразилии. Там вспыхнул национальный парк Итаколоми. Спасатели не могут справиться с огнем уже пятые сутки. При этом прогнозы специалистов неутешительные — жара и засуха угрожает десяткам природных заповедников страны.

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