Главы МИД России, Франции и США просят прекратить огонь в Нагорном Карабахе

За минувшие сутки азербайджанские войска выпустили более 100 ракет системы залпового огня «Смерч». С таким заявлением выступили власти Нагорного Карабаха.

Глава непризнанной республики уточнил: к счастью, обошлось без серьезных потерь. Однако под огонь вновь попали мирные жители и журналисты, в том числе и съемочная группа «Известий». К счастью, им удалось спастись, обстрел они переждали в подвале одного из домов. Между тем, Баку обвинил Ереван в уничтожении центрального склада оружия и боеприпасов азербайджанской армии. Якобы в результате атаки армянских военных, были потеряны несколько пушек и систем «Град». В Армении эту информацию пока никак не прокомментировали.

За обострением ситуации с тревогой наблюдают по всему миру. Дипломаты в очередной раз призвали Ереван и Баку сесть за стол переговоров. Впервые прозвучала формулировка — безоговорочное прекращение огня, то есть — сначала перемирие, а потом обсуждение его условий. С такой инициативой выступили главы внешнеполитических ведомств России, Франции и США. В совместном заявлении подчеркивается, что атаки на гражданские объекты в Карабахе — неприемлемая угроза стабильности в регионе.