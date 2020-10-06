Члены парламента Киргизии призывают сохранять спокойствие — видео

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Массовые протесты охватили Бишкек после того, как были обнародованы результаты парламентских выборов.

Фото, видео: TASS / EPA / IGOR KOVALENKO, 5-tv.ru

До предела накалена ситуация и в Киргизии. В Бишкеке этой ночью простестующие захватили здание парламента страны, на улицах - толпы демонстрантов. Все попытки стражей порядка сдержать протестующих безуспешны - повсюду слышны выстрелы и взрывы.

Несмотря на усиленные кордоны, протестующим удалось прорваться на территорию Белого дома, где расположены парламент и администрация президента Киргизии. Сотрудников пришлось экстренно эвакуировать. В здании толпа устроила погром и подожгли один из кабинетов. 

Силы правопорядка оказались бессильны. По последним данным, в Бишкете в результате беспорядков пострадали больше ста человек, и многие из них - как раз сотрудники милиции. Силовиков оттеснили с центральной площади и правительственного квартала, здание парламента сейчас охраняют сами мититнгующие - те, кто настроен не столь радикально. Сохранять спокойствие призывают и депутаты парламента Киргизии.

(3) Кадры ночного штурма Белого дома Киргизии - у Анны Калачевой

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