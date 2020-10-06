ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов

Эфирная новость 74

Глава Бишкека подал в отставку после захвата мэрии протестующими. Число пострадавших в столкновениях с силовиками в Киргизии возросло до 686, сообщили в Минздраве.

Фото, видео: ТАСС / IGOR KOVALENKO; 5-tv.ru

ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов, которые прошли в минувшее воскресенье. Об этом во вторник, 6 октября, заявили в пресс-службе Центризбиркома.

Отмечается, что пожар протестов в Киргизии потушить не удается. Массовые столкновения начались уже в южной столице страны — в Оше — там проходят акции в поддержку действующего президента.

В самом Бишкеке в результате народных волнений погиб один человек, число пострадавших в столкновениях с силовиками в Киргизии возросло до 686, сообщили в Минздраве. Митингующие захватили мэрию, парламент. Из СИЗО освобождены несколько чиновников, осужденных за коррупцию, в том числе бывший президент Киргизии. Глава Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку после захвата мэрии протестующими.

Действующий глава государства отдал приказ силовикам огонь по протестующим не открывать. И заявил: ночью в стране произошла попытка захвата власти. С места событий передает корреспондент МИЦ «Известия» Руслан Харизов. Подробности в репортаже.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
78.13
0.04 91.66
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
Озвучены версии падения в обморок учащихся великолукской школы
13:06
«Корона сбивается быстро»: экстрасенс о роли звезды «Холостяка» в смертельном ДТП
13:03
«А почему не под цвет коляски?»: Плющенко раскритиковали за покупку дорогого авто
12:51
В Москве Росздравнадзор накрыл клинику, где малыш чуть не умер после обрезания
12:43
Разин обвинил Кудрявцеву в обмане суррогатной матери
12:34
ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов

Сейчас читают

Детали жуткого ДТП: сначала сбил Gelandewagen со звездой «Холостяка» за рулем, потом переехал Jaguar
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков зодиака
Иван Ургант высмеял фото Рудковской с коляской за полмиллиона рублей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок