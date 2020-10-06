ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов, которые прошли в минувшее воскресенье. Об этом во вторник, 6 октября, заявили в пресс-службе Центризбиркома.

Отмечается, что пожар протестов в Киргизии потушить не удается. Массовые столкновения начались уже в южной столице страны — в Оше — там проходят акции в поддержку действующего президента.

В самом Бишкеке в результате народных волнений погиб один человек, число пострадавших в столкновениях с силовиками в Киргизии возросло до 686, сообщили в Минздраве. Митингующие захватили мэрию, парламент. Из СИЗО освобождены несколько чиновников, осужденных за коррупцию, в том числе бывший президент Киргизии. Глава Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку после захвата мэрии протестующими.

Действующий глава государства отдал приказ силовикам огонь по протестующим не открывать. И заявил: ночью в стране произошла попытка захвата власти. С места событий передает корреспондент МИЦ «Известия» Руслан Харизов. Подробности в репортаже.