Президенту РФ доложили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Владимир Путин назвал проведенные в Баренцевом море летные испытания большим событием в жизни всей страны.

Фото, видео: 5-tv.ru

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» прошли в Баренцевом море. Впервые стреляли по морской цели. Запустили ракету с борта фрегата «Адмирал Горшков». Она поразила мишень на расстоянии 450 километров, при этом, максимальная высота полета составила 28 километров. Об успешных испытаниях начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину.

«Это большое событие не только в жизни Вооруженных Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных Сил — армии и флота — новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», — сказал в ответ президент РФ.

Летные испытания «Циркона» будут продолжены, военные и конструкторы должны убедиться в надежности всех систем. После завершения программы гиперзвуковой комплекс будут устанавливать на корабли и подлодки.

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