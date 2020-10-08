Новый штамм скарлатины попадает в организм «по-умному»

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Александр Просяник
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Основную надежду исследователи возлагают на создание вакцины.

Новый штамм скарлатины попадает в организм «по-умному»

Фото: Depositphotos / anastasiyparfenyuk

Биологи выяснили, что вспышки скарлатины в Великобритании и Австралии вызваны новым штаммом стрептококка группы А. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Так, новое генетическое исследование ученых из Австралии, Великобритании, США, Канады и Китая смогло объяснить, как патоген, который был признан побежденным, сумел возродиться. Микроб после попадания в детский организм начинает выделять токсичные соединения, называемые супераинтигенами. Обычно последствия этого проявляются в виде сыпи, но иногда может возникнуть и токсический шок, приводящий к отказу жизненно важных органов.

Изучив гены нового стрептококка группы А из Северо-Восточной Азии, исследователи пришли к выводу, что среди суперантигенов появился новый, который дает микробам «умный» способ проникновения. Повышенная вирулентность нового штамма обусловлена независимой настройкой генов, при которых патоген имеет возможность быстро проникать в ткани хозяина, избегая атаки антибиотиков.

Стоит отметить, что до середины двадцатого века скарлатина как инфекционная болезнь была основной причиной смерти детей в мире. Однако к 1940-м появились антибиотики, которые практически ликвидировали заболевание. И вот в 2014-м медики зафиксировали новую вспышку инфекции в Великобритании, а теперь и в Австралии. В целом по миру заболеваемость выросла в пять раз и составила в настоящее время 600 тысяч случаев.

Ученые рассчитывают, что победить болезнь поможет создание вакцины, как и в случае с коронавирусной инфекцией. Авторы исследования утверждают, что новая волна скарлатины может распространиться по всему миру после окончания пандемии COVID-19.

«Стрептококк группы A, распространяющийся через аэрозоли, как и SARS-CoV-2, вряд ли вызовет эпидемию при нынешних ограничениях. Но когда социальное дистанцирование в конечном итоге будет ослаблено, скарлатина, вероятно, вернется», — рассказал руководитель исследования и биолог Марк Уокер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые научились лечить «бессмертный» герпес.

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