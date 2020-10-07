Дерматолог о болезни Медведевой из Comedy Woman — неизлечимо

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Александр Просяник
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Лицо актрисы поразил периоральный дерматит.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv,ru

Актриса и звезда Comedy Woman Наталия Медведева призналась в страшном заболевании. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографии крупным планом, где отчетливо видны последствия периорального дерматита.

Что за заболевание настигло актрису в беседе с 5-tv.ru рассказала врач дерматолог, онкодерматолог и косметолог из Клиники кожных болезней Сеченовского университета Екатерина Вертиева. По ее словам, периоральный дерматит — это кожное заболевание. И оно незаразное.

«Его причины до конца не изучены, но считается, что провоцирующими факторами могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также стрессы. Оно характеризуется образованием зудящей сыпи в области подбородка, над губами, крыльев носа и как раз периоральной области», — объяснила специалист.

В то же время, опасности для жизни человека оно не представляет. Несмотря на это, причиняет значительный дискомфорт, так как среди симптомов есть жжение. Помимо этого, периоральный дерматит может принимать достаточно тяжелые формы, однако лишь с эстетической точки зрения.

«Такой дерматит может перерастать в заболевание под названием розацеа. При нем уже происходит поражение лица целиком, а также образование достаточно больших гнойничков, которые могут оставлять после себя рубцы», — добавила дерматолог.

Также врач подчеркнула, что частое применение косметики и грима, в которых признавалась и сама Наталья, причиной заболевания быть не может, но всегда выступает как утяжеляющий фактор.

Екатерина Вертиева также изучила случай актрисы и рассказала о состоянии ее кожи.

«Здесь уже процесс средней тяжести, как мы видим на фотографии. Идет поражение и периоральной области, и межбровья, и области носа. Возможен переход в розацею… К сожалению, этот процесс хронический, мы можем только вывести это в стойкую ремиссию. Полностью вылечить, к сожалению, нет», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru показывал обезображенное болезнью лицо звезды Comedy Woman Наталии Медведевой. По ее словам, причина кроется в хроническом заболевании, а актрисе все время приходилось использовать косметику и скрывать высыпания.

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