В Мексиканском заливе набирает силу ураган «Дельта». По оценкам специалистов, скорость ветра в эпицентре достигает 200 километров в час. На пути у мощного вихря уже оказалась Куба, там затоплены табачные поля и дома, разрушены дороги. В безопасное место эвакуированы свыше десяти тысяч жителей.

Еще больше пострадали прибрежные районы Мексики. Одним из первых под шквалом ливня и сильного ветра оказался курортный город Канкун. Без света остались 67 районов, повалены сотни деревьев. Свои дома пришлось покинуть сотням тысяч людей.