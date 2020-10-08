В России Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении организаторов футбольного матча «Спартак» — «Зенит», который проходил 3 октября в Москве. За нарушения болельщиками безопасной дистанции и масочного режима руководству столичного клуба грозит штраф до полумиллиона рублей.

Между тем надзорные органы проводят ежедневные рейды в местах массового скопления людей — в основном это торговые центры, общественный транспорт и культурные мероприятия. Результаты пока не слишком оптимистичные. Несмотря на то, что наказание за отсутствие маски достаточно суровое — четыре тысячи рублей.