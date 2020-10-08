Организаторам матча «Спартак» — «Зенит» грозит штраф в 500 тысяч рублей
Роспотребнадзор выявил массовое нарушение болельщиками масочного режима и социальной дистанции во время просмотра игры.
Фото, видео: ТАСС / Михаил Джапаридзе, 5-tv.ru
В России Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении организаторов футбольного матча «Спартак» — «Зенит», который проходил 3 октября в Москве. За нарушения болельщиками безопасной дистанции и масочного режима руководству столичного клуба грозит штраф до полумиллиона рублей.
Между тем надзорные органы проводят ежедневные рейды в местах массового скопления людей — в основном это торговые центры, общественный транспорт и культурные мероприятия. Результаты пока не слишком оптимистичные. Несмотря на то, что наказание за отсутствие маски достаточно суровое — четыре тысячи рублей.
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