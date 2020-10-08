В Чили морской слон вышел из воды на городскую улицу

Эфирная новость 29

Неравнодушные люди помогли заблудившемуся морскому слону добраться до побережья.

Фото, видео: www.globallookpress / Frans Lanting, 5-tv.ru

Настоящее потрясение испытали жители сразу десяти кварталов в одной из провинций Чили. Поздним вечером на улицы города вышел морской слон. Огромный тюлень размером с автомобиль напугал десятки людей. В природе эти достаточно агрессивны и опасны, поэтому повод для паники у людей был вполне реальным. На помощь животному приехали спасатели, полицейские и военные. Они натянули брезент по обе стороны дороги и помогли морскому слону вернуться в океан. В конечном итоге тюлень благополучно добрался до воды и уплыл.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.42 91.81
-0.71
10.10.2020. Что сулит зеркальная дата этого октября?

Последние новости

14:07
В обнимку со жгучим брюнетом: Волочкова показала бойфренда в полный рост
13:53
Стало известно, где находится президент Киргизии
13:47
Операцию по ликвидации ЧС в Рязанской области сняли на видео с коптера
13:34
В Чили морской слон вышел из воды на городскую улицу
13:26
ТОП-5 неочевидных причин, почему в течение дня постоянно хочется спать
13:17
«Музыка и слова Вероники Николаевой»: Игорь Николаев похвастался талантами дочери

Сейчас читают

Видео с тонущим в бассейне актером Кафиятуллиным. Он умер через две недели после Конкиной
Вслед за Конкиной в бассейне фитнес-клуба утонул актер Ринат Кафиятуллин
«Важно не упустить момент»: подруга Легкоступовой опасается за жизнь «спивающейся» Овсиенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок