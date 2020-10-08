В Чили морской слон вышел из воды на городскую улицу
Неравнодушные люди помогли заблудившемуся морскому слону добраться до побережья.
Фото, видео: www.globallookpress / Frans Lanting, 5-tv.ru
Настоящее потрясение испытали жители сразу десяти кварталов в одной из провинций Чили. Поздним вечером на улицы города вышел морской слон. Огромный тюлень размером с автомобиль напугал десятки людей. В природе эти достаточно агрессивны и опасны, поэтому повод для паники у людей был вполне реальным. На помощь животному приехали спасатели, полицейские и военные. Они натянули брезент по обе стороны дороги и помогли морскому слону вернуться в океан. В конечном итоге тюлень благополучно добрался до воды и уплыл.
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